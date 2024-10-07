Сергей Чемезов: «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить России технологический суверенитет»

Создание новых лекарств и медтехники, развитие биотехнологий, способных обеспечить нам безопасную, чистую среду обитания, — это лишь немногие из тем, которые предстоит обсудить на первом Международном форуме «Биопром», который открывается сегодня в Геленджике.