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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джини Басс затягивает окончательную продажу «Лейкерс», по ее инициативе слушание по ее иску перенесено на декабрь

Большая часть семьи Басс решила расстаться с остатками долей в « Лейкерс » после продажи клуба Марком Уолтером.

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