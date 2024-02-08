Тренер Игнатьев призвал главу УЕФА Чеферина проявить принципиальность для России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о том, что в 2027 году он покинет свой пост, не вызвали у него никакой реакции.