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Тренер Игнатьев призвал главу УЕФА Чеферина проявить принципиальность для России

Тренер Игнатьев призвал главу УЕФА Чеферина проявить принципиальность для России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о том, что в 2027 году он покинет свой пост, не вызвали у него никакой реакции.

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