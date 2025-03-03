Москва усиливает свои позиции на севере Африки Константин Ольшанский На фото: на военной базе РФ в Тартусе, Сирия.
Второй шанс в Средиземноморье: Россия контролирует уже 4 военные базы в Ливии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Только очень ограниченный человек не умеет мыслить масштабно...написали много, но не по делу. Учитесь у штатов: не зря у них базы везде, наверное оттого, что они - дураки. А Ливия тоже очень важный участок средиземного моря. Кстати, у меня в Ливии есть друзья и они очень хорошо относятся к России и тепло вспоминают прежнего лидера. почитайте его "Зеленая книга"...может что-то поймете. А интересы ни на Черном ни на Балтике ни...везде ...мы о них не забываем, но вот с вами не посоветовались, пардонте.
Ответить
2 час.
Людмила Лиханова
Ответить
2 час.
Woman ххххх
и вот нахрена там вкладываться за разрушения которые натворили натовцы ? что своих проблем внутри нету ? идиотыыы.... и это всё будет как всегда за счёт благосостояния русского тепилыыы...мляяяя..... Путин меня разочаровала со своей единоросией вместе
Ответить
1 час.
Свежие комментарии