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Второй шанс в Средиземноморье: Россия контролирует уже 4 военные базы в Ливии

Второй шанс в Средиземноморье: Россия контролирует уже 4 военные базы в Ливии

Москва усиливает свои позиции на севере Африки Константин Ольшанский На фото: на военной базе РФ в Тартусе, Сирия.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Только очень ограниченный человек не умеет мыслить масштабно...написали много, но не по делу. Учитесь у штатов: не зря у них базы везде, наверное оттого, что они - дураки.  А Ливия тоже очень важный участок средиземного моря. Кстати, у меня в Ливии есть друзья и они очень хорошо относятся к России и тепло вспоминают прежнего лидера. почитайте его &quot;Зеленая книга&quot;...может что-то поймете. А интересы ни на Черном ни на Балтике ни...везде ...мы о них не забываем, но вот с вами не посоветовались, пардонте.
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2 час.
Людмила Лиханова
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2 час.
Woman ххххх
и вот нахрена  там  вкладываться за разрушения которые натворили  натовцы ?  что  своих проблем внутри нету ?  идиотыыы.... и это всё  будет как всегда  за счёт  благосостояния  русского тепилыыы...мляяяя..... Путин меня разочаровала со своей  единоросией вместе
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1 час.
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