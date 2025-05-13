Донецкий военкор Сергей Макаренко прокомментировал патовую ситуацию, которая сложилась для главаря Киевского режима Владимира Зеленского в связи с предложение Владимира Путина о начале прямых переговоров по урегулированию конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии