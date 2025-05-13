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Русская весна

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Зеленский загнал себя в ловушку и может что-то устроить до четверга - мнение из Донецка

Зеленский загнал себя в ловушку и может что-то устроить до четверга - мнение из Донецка

Донецкий военкор Сергей Макаренко прокомментировал патовую ситуацию, которая сложилась для главаря Киевского режима Владимира Зеленского в связи с предложение Владимира Путина о начале прямых переговоров по урегулированию конфликта.

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