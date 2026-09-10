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Пермского депутата заксобрания содержит жена

Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Новокрещенов, который баллотируется в том числе в Госдуму по округу №62, в декларации о доходах за 2025 год указал доход в ноль рублей.

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