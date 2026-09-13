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ТАСС

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На ЗАЭС считают полезным присутствие МАГАТЭ

На ЗАЭС считают полезным присутствие МАГАТЭ

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции.

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