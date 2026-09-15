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ТАСС

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В отборе на фестиваль "Хайтек.Юниоры" на МФМ участвуют граждане семи стран

В отборе на фестиваль "Хайтек.Юниоры" на МФМ участвуют граждане семи стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Представители России, Армении, Вьетнама, Замбии, Казахстана, Камеруна и Перу участвуют в отборочных соревнованиях Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи "Хайтек.

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