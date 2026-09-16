🛴 Пьяный крымчанин на электросамокате устроил погоню с полицией В Армянске 47-летний местный житель на электросамокате не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться.
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