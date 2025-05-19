Politico: перевооружение стран Евросоюза может разрушить их экономики

Перевооружение стран Европейского союза может разрушить их экономики. Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что члены ЕС намерены финансировать военные расходы преимущественно за счет роста государственного долга.
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