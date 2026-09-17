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ТАСС

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Королев открыл бесплатный беговой центр в Твери

Королев открыл бесплатный беговой центр в Твери

ТВЕРЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие бесплатного бегового центра Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) состоялось в Твери, участие в нем принял глава региона Виталий Королев.

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