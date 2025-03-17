Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района за работу по жилищным сертификатам

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства подверг критике врио главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу по выдаче жилищных сертификатов.
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