Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

«Барселона» выиграла 1-й круг Ла Лиги, опередив «Реал Мадрид» на 5 очков, «Сосьедад» – на 11

«Барселона» по итогам первого круга Ла Лиги лидирует с пятиочковым отрывом. Команда Хави набрала 50 очков за 19 туров.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх