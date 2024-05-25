В предстоящие выходные в Татарстане ожидается тепло и переменная облачность

Предстоящие выходные в Татарстане обещают быть теплыми, хотя и не без непогоды. По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в субботу, 25 мая, ночью и утром возможны дожди, а температура воздуха достигнет +8 градусов по Цельсию.