Выяснилось, сколько яиц можно съедать в день без вреда

Диетологи также рассказали, кому этот продукт противопоказан. Яйца — полезный продукт, однако можно ли употреблять их ежедневно и кому стоит исключить их из рациона? На эти вопросы ответили диетологи, которых цитирует Tengrinews.
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