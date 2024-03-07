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Стало известно, где россияне отдохнут с детьми на весенних каникулах

Стало известно, где россияне отдохнут с детьми на весенних каникулах

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования и 7 марта рассказал «Известиям», где его клиенты с детьми будут отдыхать на весенних каникулах, которые в большинстве российских школ пройдут с 25 по 31 марта.

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