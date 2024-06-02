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Вода ошибок не прощает

Вода ошибок не прощает

Еще купальный сезон не начался, а трагический счет уже открыт - погиб подросток!Уважаемые родители, огромная просьба: будьте внимательны на воде и вблизи водоемов! Берегите своих детей! Соблюдайте правила безопасности сами и обучите им своих детей!Перейдите по ссылке .

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