Вода ошибок не прощает

Еще купальный сезон не начался, а трагический счет уже открыт - погиб подросток!Уважаемые родители, огромная просьба: будьте внимательны на воде и вблизи водоемов! Берегите своих детей! Соблюдайте правила безопасности сами и обучите им своих детей!Перейдите по ссылке .