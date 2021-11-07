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Это северное сияние, которое видели на «Парнасе». Петербуржцы сфотографировали его из окон ✨

Это северное сияние, которое видели на «Парнасе». Петербуржцы сфотографировали его из окон ✨

В ночь на 7 ноября в некоторых районах Петербурга видели северное сияние. В частности, его заметили петербуржцы, проживающие у станции метро «Парнас».

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