Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования ЕП вернуть золото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Советский Союз еще в 1949 году простил Румынии почти весь долг за причиненный ущерб в годы Великой Отечественной войны.
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