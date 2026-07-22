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Царьград

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"А что раньше в России подобного не происходило?" Михайлов оценил новый вброс про мобилизацию

"А что раньше в России подобного не происходило?" Михайлов оценил новый вброс про мобилизацию

Иноагентские СМИ снова нагнетают панику. Якобы будет принудительная мобилизация, при этом сотрудники Росгвардии об этом знают и готовят эвакуацию своих семей.

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