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Воронежские новости

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Воронежский экс-вице-мэр Антиликаторов зарегистрировал строительную компанию после выхода из колонии

Воронежский экс-вице-мэр Антиликаторов зарегистрировал строительную компанию после выхода из колонии

Бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов решил заняться строительным бизнесом. В июле 2026 года он зарегистрировал ООО «Новые строительные технологии» и стал его единственным учредителем и директором.

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