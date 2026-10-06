Воронежский экс-вице-мэр Антиликаторов зарегистрировал строительную компанию после выхода из колонии

Бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов решил заняться строительным бизнесом. В июле 2026 года он зарегистрировал ООО «Новые строительные технологии» и стал его единственным учредителем и директором.
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