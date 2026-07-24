Делегация МЧС России под руководством Александра Куренкова прибыла в Индию

Глава МЧС России Александр Куренков примет участие в мероприятиях в формате БРИКС. В городе Нью-Дели состоятся заседание профильной Рабочей группы по уменьшению опасности бедствий и совещание глав чрезвычайных ведомств стран объединения, а также третье заседание Совместной российско-индийской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.