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Порядок, государство

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Делегация МЧС России под руководством Александра Куренкова прибыла в Индию

Делегация МЧС России под руководством Александра Куренкова прибыла в Индию

Глава МЧС России Александр Куренков примет участие в мероприятиях в формате БРИКС. В городе Нью-Дели состоятся заседание профильной Рабочей группы по уменьшению опасности бедствий и совещание глав чрезвычайных ведомств стран объединения, а также третье заседание Совместной российско-индийской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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