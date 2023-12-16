Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Махамбет Толеугазин
    ... мигрант получивший паспорт гражданина РФ, уже не мигрант, априори он уже гражданин РФ ...  так что не чего с ними...Помолились? А теп...
  • саша вербицкая
    На проспекте Мира , ещё больше поймают улов !!!Помолились? А теп...
  • Валерий Каулин
    Вообще-то вторая странность в этой проблеме. Первая, это с какой лёгкостью мигранты становятся гражданами России, не ...Помолились? А теп...

"Борзого Жопеля" - скоро запишут в "антисемиты" - зуб даю

"Борзого Жопеля" - скоро запишут в "антисемиты" - зуб даю

Службы ЕС начали работу над составлением списка лиц, которые попадут под европейские санкции из-за нападений на палестинцев на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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