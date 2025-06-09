День эколога «Восточный Порт» отметил морским субботником

5 июня, в День эколога, состоялся традиционный морской субботник АО «Восточный Порт». Большой экологический десант высадился в бухте Врангеля, чтобы привести в порядок территорию возле маяка на мысе Каменского.
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