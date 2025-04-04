ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов

Об этом сообщила спецслужба.фото: nac.gov.ruФедеральной службой безопасности (ФСБ) в Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны.
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