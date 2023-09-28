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Свежие комментарии

  • Olegus
    Люди умнее животных, потому что им дано сознание. А вербально общаться и животные могут.Что такое пацифизм?
  • jolanta
    люди должны быть умнее животных. Им дана речьЧто такое пацифизм?
  • Olegus
    Пацифизм - удобна социальная позиция, с помощью которой, в зависимости от ситуации, можно оправдать трусость или шкур...Что такое пацифизм?

Почему у банки с газировкой скошено дно?

Почему у банки с газировкой скошено дно?

  Газировка уже давно является популярным напитком для закусок или сопровождения еды. Пока мы с удовольствием потягиваем этот шипучий напиток, легко забыть о мастерстве и производстве их гладких металлических банок.

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