Почему у банки с газировкой скошено дно?

Газировка уже давно является популярным напитком для закусок или сопровождения еды. Пока мы с удовольствием потягиваем этот шипучий напиток, легко забыть о мастерстве и производстве их гладких металлических банок.
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