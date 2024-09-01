Россиянам назвали главную ошибку при инвестициях в покупку машины

Автомобиль становится на 20% дешевле сразу же, как только новый владелец забирает его из автосалона. Об этом предупредил автоэксперт Александр Булкин, добавив, что покупку новой машины в принципе нельзя назвать инвестицией, передает NEWS.
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