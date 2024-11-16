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РОСБАЛТ

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  • Варлам Устрялов
    Давно её не было слышно.«Дубиной по голов...
  • Игорь Васиков
    Мутная история...«Дубиной по голов...
  • Вик Норд
    Вот и жили бы на своей обетованной(экономней),и Вам хорошо с рецептами,и менты бы не смущались,а то шастают...,туда,с...«Дубиной по голов...

«Дубиной по голове»: Вероника Долина прокомментировала инцидент в аэропорту

«Дубиной по голове»: Вероника Долина прокомментировала инцидент в аэропорту

Поэтесса вернулась из Израиля в Россию. Поэтесса и композитор Вероника Долина в разговоре с «Московским комсомольцем» заявила, что совершенно не ожидала встречи с полицейскими в международном аэропорту Шереметьево.

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Комментарии
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Вик Норд
Вот и жили бы на своей обетованной(экономней),и Вам хорошо с рецептами,и менты бы не смущались,а то шастают...,туда,сюда!
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16 час.
Игорь Васиков
Мутная история...
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16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Давно её не было слышно.
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15 час.

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