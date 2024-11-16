«Дубиной по голове»: Вероника Долина прокомментировала инцидент в аэропорту

Поэтесса вернулась из Израиля в Россию. Поэтесса и композитор Вероника Долина в разговоре с «Московским комсомольцем» заявила, что совершенно не ожидала встречи с полицейскими в международном аэропорту Шереметьево.
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