ДЕНЬ ИКС НАСТУПИЛ: ЧТО ИМЕННО ВЗОРВАЛИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

Евгений Рудаков Обманули, обманули, обманули... Ну и что? Так это же, теперя, наши "образа" жизни. Ни договариваться, ни мстить не могё..о..ом. Мы ж таки..ие... Мы ж москопские... Евг. Р-Р.

Александр Веревкин Цитата: "Террористов следует уничтожать, так же следует поступать с заказчиками, идеологами, огранизаторами терактов, теми, кто их финансирует, а также с инфраструктурой обеспечения террора!" Но тогда, покончив с украиной, надо уничтожить израиль, брюссель, вашингтон - и это только по минимуму! Заказчиков и финансистов террора полно повсюду!