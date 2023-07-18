17 июля – день, когда Россия должна объявить о продлении или прекращении зерновой сделки. Теракт на Крымском мосту вроде бы не оставляет выбора: с террористами не ведут переговоров и не заключают соглашений о разрешении экспорта продовольствия.
ДЕНЬ ИКС НАСТУПИЛ: ЧТО ИМЕННО ВЗОРВАЛИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ
Комментарии
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Евгений Рудаков
Обманули, обманули, обманули... Ну и что? Так это же, теперя, наши "образа" жизни. Ни договариваться, ни мстить не могё..о..ом. Мы ж таки..ие... Мы ж москопские... Евг. Р-Р.
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13 час.
Александр Веревкин
Цитата: "Террористов следует уничтожать, так же следует поступать с заказчиками, идеологами, огранизаторами терактов, теми, кто их финансирует, а также с инфраструктурой обеспечения террора!" Но тогда, покончив с украиной, надо уничтожить израиль, брюссель, вашингтон - и это только по минимуму! Заказчиков и финансистов террора полно повсюду!
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11 час.
НС
Нина Синельникова
"С террористами переговоров не ведут" и тут же слова Д. Пескова о том, что как только - так сразу. Причем без промедления. Автору положен орден от Эрдогана за широкую задницу, в смысле, способность сидеть на двух стульях
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10 час.
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