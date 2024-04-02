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Крымское информационное агентство

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В Симферполе зафиксировали абсолютный температурный рекорд

В Симферполе зафиксировали абсолютный температурный рекорд

В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

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