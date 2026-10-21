Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Воскресенск задержали двоих ранее судимых жителей Екатеринбурга, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.