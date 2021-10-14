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Японские власти финансово поддержат строительство фабрики чипов TSMC

Японские власти финансово поддержат строительство фабрики чипов TSMC

Строительство завода TSMC по производству микрочипов в Японии финансово поддержит правительство страны, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, написала 14 октября японская газета The Mainichi.

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