Как по маслу: правда о лубрикантах, которая спасет ваш секс

Почему сливки, мед и вазелин категорически не подходят Вы привлекательны, он чертовски мил, вы пылаете страстью, сбрасываете одежды и падаете на смятые вашей животной страстью простыни — и… Вам уже ничего не хочется.
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