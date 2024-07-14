Захарова: демократия в США доведена до суицидального состояния

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что покушение на экс-лидера и кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа — это американская демократия, доведённая до суицидального состояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии