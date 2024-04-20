"Хватит уже!" Бородин обратился к послу Азербайджана

Олег Самойлов Всё это понятно, вот только вопросишко гнусненький возникает: КАК вся эта шваль проскакивает в руководящие органы, особенно правоохранительные?

Вячеслав Дегтярев достали эти депутаты своими коментариями - надо сто то делать - так конкретно предлагайте ЧТО ДЕЛАТЬ для чего вас выбирали? - что бы нам задавать вопросы???? - если нет предложений и проектов законов - то что там делаете и прожираете наши налоги???? - ХАЛЯВЩИКИ И БЕЗДАРИ........а вы форумчане понавыбирали хрен знает кого а потом ТЯВКАЕТЕ ЧТО ВСЁ НЕ ТАК - ТАК ВЫБИРАЙТЕ КАК НАДО.. АНЕ КАК В КОНЦЕ 80-Х - ДИРЕКТОРОВ.........