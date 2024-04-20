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    достали эти депутаты своими коментариями - надо сто то делать - так конкретно предлагайте ЧТО ДЕЛАТЬ для чего вас выб..."Хватит уже!" Бор...

"Хватит уже!" Бородин обратился к послу Азербайджана

"Хватит уже!" Бородин обратился к послу Азербайджана

Автор:  АМАРАНТ "Пора что-то делать!" Они проникают в полицию, прессуют россиян, захватывают власть.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Всё это понятно, вот только вопросишко гнусненький возникает: КАК вся эта шваль проскакивает в руководящие органы, особенно правоохранительные?
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25 мин.
Вячеслав Дегтярев
достали эти депутаты своими коментариями - надо сто то делать - так конкретно предлагайте ЧТО ДЕЛАТЬ для чего вас выбирали? - что бы нам задавать вопросы???? - если нет предложений и проектов законов - то что там делаете и прожираете наши налоги???? - ХАЛЯВЩИКИ И БЕЗДАРИ........а вы форумчане понавыбирали хрен знает кого а потом ТЯВКАЕТЕ ЧТО ВСЁ НЕ ТАК - ТАК ВЫБИРАЙТЕ КАК НАДО.. АНЕ КАК В КОНЦЕ 80-Х - ДИРЕКТОРОВ.........
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3 мин.
Вячеслав Дегтярев
достали эти депутаты своими коментариями - надо сто то делать - так конкретно предлагайте ЧТО ДЕЛАТЬ для чего вас выбирали? - что бы нам задавать вопросы???? - если нет предложений и проектов законов - то что там делаете и прожираете наши налоги???? - ХАЛЯВЩИКИ И БЕЗДАРИ........а вы форумчане понавыбирали хрен знает кого а потом ТЯВКАЕТЕ ЧТО ВСЁ НЕ ТАК - ТАК ВЫБИРАЙТЕ КАК НАДО.. АНЕ КАК В КОНЦЕ 80-Х - ДИРЕКТОРОВ.........-- А РАЗ ВЫБРАЛИ ТО И НЕ ВОЗМУЧАЙТЕСЬ.......☝️😎.....
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11 сек.

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