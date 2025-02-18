Глава ХДС Мерц допустил налаживание отношений с Россией в будущем

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который является кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС и Христианско-социального союзов, заявил, что однажды следует серьезно попытаться снова наладить хорошие отношения с Россией.