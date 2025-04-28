Алтайскую модель, впавшую в кому в Китае, на поезде перевезут в Барнаул из Благовещенска

Сейчас врачи решают, когда именно Диану можно будет транспортировать Медики разрешили перевезти в Алтайский край 20-летнюю модель Диану Галину, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Китае, пишет "КП-Новосибирск".