Алтайскую модель, впавшую в кому в Китае, на поезде перевезут в Барнаул из Благовещенска

Сейчас врачи решают, когда именно Диану можно будет транспортировать Медики разрешили перевезти в Алтайский край 20-летнюю модель Диану Галину, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Китае, пишет "КП-Новосибирск".
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