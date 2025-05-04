Пушилин рассказал о горячих боестолкновениях в Богатыре

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что горячие боестолкновения между подразделениями российских войск и Вооруженными силами Украины (ВСУ) развернулись в населенном пункте Богатырь в ДНР.
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