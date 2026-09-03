В Севастополе лжеминёр может лишиться свободы на пять лет

Студент рассылал письма о минировании школ в Севастополе из хулиганских побуждений.В Севастополе в отношении 19-летнего студента возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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