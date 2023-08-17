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Лионель Месси: «Никогда не придавал значения «Золотому мячу». Думаю о нем гораздо меньше после победы на ЧМ»

Лионель Месси: «Никогда не придавал значения «Золотому мячу». Думаю о нем гораздо меньше после победы на ЧМ»

«Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе.

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