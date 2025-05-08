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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар тренируется до 11 часов в день, восстанавливаясь от травмы. «Сантос» обсудит с форвардом продление контракта (UOL)

Форвард «Сантоса» повредил левое бедро в матче чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» 17 апреля (2:0) и был заменен на 34-й минуте.

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