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Депутат Матвейчев: Япония не может требовать демонтировать памятник в Хабаровске

Депутат Матвейчев: Япония не может требовать демонтировать памятник в Хабаровске

Япония продолжает вести «самоубийственную политику» в угоду западным странам, несмотря на тяжелое экономическое положение страны и сохраняющееся партнерство на Сахалине.

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