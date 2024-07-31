Арестованный экс-замглавы Тюменской области сообщил о планах пойти на СВО

Обвиняемый в получении взятки бывший замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин заявил, что не скрывался от следствия, а собирался отправиться в зону специальной военной операции, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
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