Германия требует от Киева тратить как можно больше денег на немецкое оружие Германия не удовлетворена объёмами закупок немецкой военной продукции .
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