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Путин рассказал о еврейских погромах в Киеве

Путин рассказал о еврейских погромах в Киеве

Президент России Владимир Путин заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, рассказывая, как его дед сбежал из России от еврейских погромов, нужно понять, что он мог об этом узнать только из газет, поскольку они произошли в Киеве за год до его эмиграции, – сообщили в Кремле.

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