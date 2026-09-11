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Аргументы и Факты

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СБУ заочно обвинила митрополита Тихона по двум статьям УК Украины

СБУ заочно обвинила митрополита Тихона по двум статьям УК Украины

Служба безопасности Украины заочно обвинила митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру — Георгия Шевкунова) в по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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