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В России участились случаи выхода медведей к людям

В России растёт число опасных встреч людей с медведями. Об этом ТАСС сообщили в Минприроды. В этом году животных замечали рядом с населёнными пунктами уже в 41 регионе.

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