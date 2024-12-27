Автоэксперт Пономарев: перед сильными морозами нужно заехать на СТО

Перед сильными морозами нужно заехать на СТО, чтобы провести диагностику и обслуживание автомобиля. Об этом рассказал "Известиям" технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв.
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