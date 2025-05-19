Пятеро парней бросили вызов стереотипам на кастинге «Забайкальской недели моды» (6+)

Первый официальный кастинг моделей для «Забайкальской недели моды» состоялся 17 мая в Чите (6+). Мероприятие привлекло более 70 желающих, причем среди многочисленных девушек оказалось пять юношей, рассказала генеральный продюсер события и руководитель АНО «ЗАБМОДА» Яна Манькова.
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