Организаторы объявили трех новых участников «Воздуха Карелии»

Список групп, которые выступят на главном приключении карельского лета, продолжает пополняться Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+), раскрыли названия еще трех групп, которые выступят на мероприятии.
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